Группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду, - глава Минобороны Блэр

На этой неделе группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду.

Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины, говорится на сайте оборонного ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Блэра, пилоты ВСУ пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training - FLIT).

Он отметил, что сейчас Канада взяла на себя руководство элементом FLIT в рамках коалиции Объединенных Вооруженных сил США в поддержке потенциала ВВС Украины. В течение пяти лет эта коалиция инвестирует 389 миллионов долларов в подготовку пилотов F-16 для украинского персонала.

Читайте также: Зеленский на "Рамштайн" сделает предложения по увеличению количества F-16 для Украины

"Этот пакет поддержки включает в себя запуск тренировок по повышению квалификации пилотов. В рамках нашей поддержки AFCC Канада также будет предоставлять критически важное оборудование и другую поддержку украинским военно-воздушным базам и самолетам", - заявил Блэр.

Отмечается, что в рамках этой программы пилоты получат базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится 6 месяцев, программа содержит 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 - реальных вылетов.

Напомним, что 6 сентября Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракетные двигатели CRV-7, боеголовки к ним и стрелковое оружие.

Читайте также: Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр