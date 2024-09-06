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Германия не изменила отношения к украинским ударам по объектам в России, - Писториус

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Позиция немецкого руководства относительно разрешения Украине использовать западное оружие по объектам вглубь российской территории не претерпела изменений.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам встречи участников в формате "Рамштайн" 6 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неизменна", - заявил Писториус в ответ на вопрос, какова сейчас позиция правительства в этом вопросе. Он добавил, что "это вопрос, по которому все уже сказано".

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В то же время политик ответил отрицательно на вопрос, может ли привести к снижению объемов военной помощи тот факт, что на недавних выборах в двух немецких федеральных землях огромную поддержку получили популистские партии, выступающие за полное прекращение такой помощи Украине.

"Необходимо защищать свободу, независимость и территориальную целостность суверенных государств от таких агрессоров, как Россия. В конце концов, мы делаем это также исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул глава немецкого Минобороны и пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Писториус подтвердил, что все 4 млрд евро, которые заложены на военную помощь Украине в проекте бюджета ФРГ на 2025 год, уже "расписаны". В то же время он ожидает, что Киев сможет заказывать и покупать вооружение за счет кредита в 50 млрд долларов, который планируется предоставить Украине до конца года, а погашать за счет замороженных российских активов центробанка.

Топ комментарии

  • Luiza
    Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
  • NELSON
    Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
  • Олег Олег e4c21766
    Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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