Германия не изменила отношения к украинским ударам по объектам в России, - Писториус

Позиция немецкого руководства относительно разрешения Украине использовать западное оружие по объектам вглубь российской территории не претерпела изменений.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам встречи участников в формате "Рамштайн" 6 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неизменна", - заявил Писториус в ответ на вопрос, какова сейчас позиция правительства в этом вопросе. Он добавил, что "это вопрос, по которому все уже сказано".

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В то же время политик ответил отрицательно на вопрос, может ли привести к снижению объемов военной помощи тот факт, что на недавних выборах в двух немецких федеральных землях огромную поддержку получили популистские партии, выступающие за полное прекращение такой помощи Украине.

"Необходимо защищать свободу, независимость и территориальную целостность суверенных государств от таких агрессоров, как Россия. В конце концов, мы делаем это также исходя из наших собственных интересов", - подчеркнул глава немецкого Минобороны и пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Писториус подтвердил, что все 4 млрд евро, которые заложены на военную помощь Украине в проекте бюджета ФРГ на 2025 год, уже "расписаны". В то же время он ожидает, что Киев сможет заказывать и покупать вооружение за счет кредита в 50 млрд долларов, который планируется предоставить Украине до конца года, а погашать за счет замороженных российских активов центробанка.