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Нидерланды передадут Украине ракеты "воздух-воздух" и материалы для техобслуживания F-16, - глава Минобороны Брекельманс

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Нідерланди передадуть Україні ракети «повітря-повітря» та матеріали для техобслуговування F-16

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.

Об этом во время заседания "Рамштайн" 6 сентября сообщил глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс, говорится на сайте Минобороны страны, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Нидерланды передадут Украине пакет помощи на сумму 80 миллионов евро.

"Нидерланды поставят средств на сумму 80 миллионов евро. Кроме большого количества запчастей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и бортовые трапы", - рассказал Брекельманс.

Кроме этого, Нидерланды также передадут Украине ракеты класса "воздух-воздух", которые истребители F-16 смогут использовать для защиты воздушного пространства Украины.

Из соображений безопасности глава Минобороны Нидерландов не раскрыл деталей относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки. Однако он подчеркнул, что упомянутую помощь Нидерланды стремятся отправить в Украину как можно скорее.

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F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

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  • Дужан Міхал
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