США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК
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Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.
В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Полное содержимое пакета помощи от США:
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
- ракеты "Стингер";
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Брэдли;
- бронетранспортеры M113;
- бронированные автомобили MRAP;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское учебное оборудование;
- оборудование для подрыва и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.