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США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК

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США оголосили про новий пакет допомоги

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.

В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полное содержимое пакета помощи от США:

  • ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • бронетранспортеры M113;
  • бронированные автомобили MRAP;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское учебное оборудование;
  • оборудование для подрыва и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    чергова американська "капанка" для повільної смерті України
  • Yurii Overko
    Ні, чекають на 40 річні Абрамси і Ф16, котрих в США є тисячі, і котрі вони ріжуть сотнями щороку на металолом, але Україні шкодують, мабуть не хочуть образити путіна
  • Maksim Perepelitca
    А хіба не зрада ? Шоб ти так зарплату свою чекав , по півроку - рік , я б подивився як би ти заспівав , лапоть . .
    А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
    Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
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