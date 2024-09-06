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На Покровском направлении оккупанты казнили трех пленных военных ВСУ, начато расследование, - Офис Генпрокурора

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На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Правоохранители начали расследование возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 27 августа россияне совершили атаку с использованием беспилотника на одну из позиций Вооруженных Сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар.

Российские захватчики обошли позицию с трех сторон и во время дальнейшего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его побратимы, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен.

"Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются", - рассказали в ОГП.

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Начато расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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Топ комментарии

  • Dmitriy Prudko
    Горіти у пеклі усім кацапам
  • valentyna 7f6f0f14
    Це що 6 тільки наразі. Горіть в пеклі москалі. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо. Серце в крові і в смутку. До речі, НАТО сьогодні сказало Зе,що уся зброя надані ЗСУ має бути використана так,як це хочн ЗСУ. Досить смути у сиі,що хтось щось не дозволяє, бо інакше смерть цих Воїнів не виправдана. Усе буде Україна
  • Elvis2
    кацапські виродки мають бути встановлені, а частини, в яких вони служать - знищені. Бажано без правил і без фото-відео.
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