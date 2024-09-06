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Орбан заявил, что Зеленскому и Путину нужно встретиться: Если нет коммуникации – война становится все хуже

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Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин должны встретиться для завершения войны, которую Россия начала против Украины.

Об этом Орбан сказал на форуме в Италии, его слова цитирует Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, премьер-министр Венгрии сказал:

"Конечно. Она необходима... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации - война становится все хуже и хуже".

Кроме этого, Орбан заявил, что у него "хорошие отношения" с президентом Украины Зеленским - даже после того, как он после встречи с ним в Киеве отправился в Москву для переговоров с главой РФ Путиным.

Издание Politico пишет, что Виктор Орбан "все еще пытается играть роль миротворца в российско-украинской войне".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может быть посредником между Украиной и Россией. По мнению главы государства, выступить с посреднической миссией могли бы США, Китай и весь Евросоюз.

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Визит Виктора Орбана в Москву

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    «війна стає все гіршою»
    А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
  • Oleh Syvenkyy
    Угорський фюрер вже став не цікавий нікому. Вже не знає як привернути до себе увагу.
  • ALEX SUROVV b687956a
    Орбан уже устал в одиночку у ***** отсасывать. Ищет напарника
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