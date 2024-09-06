Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых, - Браун

Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых в период между настоящим временем и будущей весной.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Задача, стоящая перед нами (Контактной группой по обороне Украины. - Ред.), заключается в том, что Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых в период между сегодняшним днем и следующей весной. Необходимо развивать нынешнюю динамику, предоставляя запчасти, оборудование и обучение для поддержки парка поставленных Украине систем вооружений", - сказал Браун.

Кроме этого, по словам Брауна, Контактная группа должна помочь Украине создать собственную промышленную базу, а также искать возможности для совместного производства и обеспечивать ключевую подготовку по техническому обслуживанию.

"Это позволит создать мощный внутренний производственный и ремонтный потенциал. Наша постоянная поддержка, в сочетании с непоколебимой решимостью Украины защищать себя, является сигналом для авторитарных режимов", - подчеркнул генерал.

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