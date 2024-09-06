Остин объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ: Одно средство не является решающим в войне

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины.

Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции по итогам "Рамштейна" в пятницу, 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны.

"Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и о другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь", - сказал глава оборонного ведомства США.

Он отметил, что подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата.

"Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - заявил Остин.

Относительно разрешения на использование ATACMS для глубоких ударов по территории России, то глава Пентагона считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"Я думаю, что Украина имеет довольно значительный собственный потенциал для поражения целей, которые находятся далеко за пределами досягаемости ATACM или даже Storm Shadow", - заявил американский чиновник.

Читайте также: США не дают разрешение на применение оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе - из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS, - Сингх

Кроме этого, Остин добавил, что Россия уже вывела свои самолеты за пределы действий ATACMS.

"Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им (украинцам. - Ред.) быть более эффективными в защите своей территории", - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время заседания Остин заявил, что Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Читайте также: США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК