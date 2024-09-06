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США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления, - Браун

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США співпрацюватимуть з Україною щодо захисту Покровського напрямку, - Браун

США намерены тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь ВСУ оборонять город Покровск в Донецкой области.

Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ.

Браун отметил, что во время проведения операции в Курской области РФ украинские силы должны иметь возможности оборонять и другие участки фронта, в частности на Покровском направлении.

Отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли ВСУ операция в Курской области от защиты на других участках фронта, американский генерал сказал:

"Когда вы смотрите на Покровск, это район, в котором россияне приложили свои главные усилия, но мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, чтобы помочь защитить этот район, а также все их территории".

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Браун также отметил важность того, чтобы Силы обороны Украины могли продолжать наращивать боевую мощь не только на Донбассе, но и по всему фронту.

Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время заседания Остин заявил, что Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

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Топ комментарии

  • Pan Kotskyi
    Введуть санкції ще проти 3 фізичних осіб та 5 підприємств.
  • Redcar Ukraine
    гра "хто хоче стати мілліонером".

    фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?

    a. Пришлють своїх солдатів

    b. Виділять зброї на 6 мільярдів

    c. Дадуть 200 млн на ппо

    d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки

    додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
  • ALEX SUROVV b687956a
    **** там оборонять. США такими заявлениями позорится так же как и Параша. ***** своей непабедимай армией уже 3-й год берет мельницу и сарай на дамасе. Теперь еще и США со своим потенциалом будет нам помогать оборонять какой то райцентр, вместо того чтобы врезать рашистам так чтобы они без штанов драпали до китайской границы на свою истерическую родину
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