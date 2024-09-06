Мы начнем производство оружия под землей, - Зеленский

Украина планирует организовать подземное производство оружия и боеприпасов, чтобы меньше зависеть от задержания поставок партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжить убивать украинских детей. Мы пытаемся найти системы, чтобы защитить себя. Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно, и лишить нашу страну жизни", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно строит укрытия для школ и подземные школы, чтобы украинские дети могли учиться в безопасности. Кроме этого, Украина перемещает украинские предприятия, чтобы экономика могла и дальше функционировать.

"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одной вещи - мира", - подчеркнул Зеленский.

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