Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - WSJ
Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что передача Тегераном баллистических ракет России "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".
WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне усиления ракетных ударов России по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских людей за последние дни.
Никаких деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, издание не приводит.
По словам европейских чиновников, Вашингтон недавно проинформировал своих союзников о действиях Ирана.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это.
Напомним, что накануне агентство Bloomberg писало, что европейские чиновники ожидают, что Иран неизбежно поставит баллистические ракеты в РФ.