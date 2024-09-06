Враг запустил ударные БпЛА с северного направления, - Воздушные силы

Поздним вечером пятницы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с северного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ударный вражеский БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад", - сообщили в ВС ВСУ.

"Ударные БпЛА из Сумщины, направляются на Черниговщину, курс западный;

Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный", - сообщили в воздушных силах в 21:50.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о группе вражеских БпЛА из Курской области России через Сумщину в направлении Черниговщины.

Также сообщалось о БпЛА с Полтавщины в Кировоградскую и несколько групп ударных вражеских БпЛА на севере Сумщины в направлении Черниговщины.

В 23:04 Воздушные силы сообщили о запуске врагом "шахедов" с южного направления.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА из Херсонщины на Николаевщину", - говорится в сообщении.

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