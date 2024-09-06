Зеленский: Я покажу Байдену и партнерам по G7, каким мы видим мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

Об этом он заявил во время 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что покажет президенту США Байдену и партнерам по G7, каким Украина видит мир.

"Мы должны быть крепкими, для этого нам нужен план, нам нужна поддержка наших партнеров. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, как мы видим мир, что надавит на Путина, чтобы он сел и остановил войну. Все эти планы о том, что мы все вместе должны надавить на Путина, чтобы он захотел мира, потому что он не хочет мира", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для того, чтобы Владимир Путин захотел мира, он должен быть слабее, а Украина - сильнее.

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В то же время украинский лидер подчеркнул, что Украина и мировое сообщество имеют дело с убийцей в лице Путина.

"Во-первых, он убийца. Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право, потому что все понимают: он лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это - о правилах, над которыми мы должны работать", - сказал глава государства.

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