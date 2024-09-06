Почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Украина должна иметь возможность использовать предоставленное оружие для поражения целей в России, на этом настаивают почти 60 депутатов Европейского парламента.

Письмо с таким призывом они написали в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает Чешское радио, в распоряжении которого есть документ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В письме евродепутаты призывают Борреля продолжать давление на страны-члены с целью снятия всех ограничений.

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"Мы настоятельно призываем вас продолжать давление на страны-члены ЕС и их союзников по НАТО, чтобы они сняли ограничения на использование Украиной оружия, поставляемого с Запада... Последние события, включая операцию Украины в Курской области, показывают, что опасения относительно возможной эскалации могут быть преувеличенными", - говорится в письме.

Его подписанты считают, что Украина должна иметь шанс поражать любые военные объекты, откуда Россия атакует ее территорию, заявил один из инициаторов письма, евродепутат Ян Фарски от чешского политического движения STAN. "Россия является агрессором, она атакует гражданские объекты. Но у Украины связаны руки, что приводит к затягиванию конфликта и лишним жертвам. Мы не можем оставить это так как есть", - сказал Фарски.

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Некоторые страны Европейского Союза до сих пор не позволяют использовать поставленное оружие для нападений на военные объекты в России. С другой стороны, такие страны как Чехия, Швеция и Нидерланды поддерживают Киев и не выдвигают никаких условий для применения оружия. Каждое государство принимает индивидуальное решение относительно возможных ограничений для поставленного оружия.

Сам Боррель еще в конце августа заявлял, что страны Евросоюза должны снять все ограничения.

Призыв отменить все ограничения подписали представители всех политических фракций Европарламента, за исключением "Патриотов Европы" и "Европы суверенных наций".