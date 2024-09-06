На фронте произошло 165 боевых столкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 2 ракетных (6 ракет), 57 авиационных ударов (в частности, задействовал 61 КАБ) и 472 удара дронами-камикадзе, совершил 2776 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцев и Волчанска.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. В настоящее время боестолкновения продолжаются в шести местах.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки. До сих пор продолжается одна атака врага.

На Северском направлении наши войска остановили пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спорного. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Спорного, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Григорьевки, Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали в районах Торецка и Нелиповки. Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Сухой Балки.

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Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 45 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 195 оккупантов. Уничтожены танк, пушка и шесть автомобилей. Также повреждены девять вражеских авто и артиллерийская система захватчиков.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, на данный момент суток насчитывается 41 боевое столкновение. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, в настоящее время идут девять боев.

На Времевском направлении сегодня агрессор восемь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Водяного и Старомайорска. Продолжается бой.

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении отражено девять вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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