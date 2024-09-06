Новый глава МИД Сибига провел разговор с Боррелем: обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый после назначения на должность разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС. Я поблагодарил высокого представителя за его поддержку и приглашение принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Мы обсудили вступление Украины в ЕС и путь к справедливому и прочному миру на основе Формулы мира", - говорится в сообщении дипломата.

В свою очередь Боррель в соцсети Х рассказал, что во время разговора с Сибигой поздравил его с назначением и заявил, что ожидает "совместной работы для дальнейшего укрепления нашей политической и военной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также для продвижения Украины на пути в ЕС".

Напомним, что в четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины.

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