Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"

Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця".

Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией участвовал в заседании "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ.

"Презентовали производственные возможности нашей оборонки, попросили партнеров закупать больше вооружения именно у наших, украинских производителей", - отметил Камышин.

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"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении €10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупку украинской ракеты-дрона Паляниця! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" - рассказал он.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн.