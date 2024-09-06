Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"
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Литва выделит 10 млн евро на закупку украинских ракет-дронов "Паляниця".
Об этом сообщил экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, который вместе с украинской делегацией участвовал в заседании "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ.
"Презентовали производственные возможности нашей оборонки, попросили партнеров закупать больше вооружения именно у наших, украинских производителей", - отметил Камышин.
"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении €10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупку украинской ракеты-дрона Паляниця! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" - рассказал он.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что одна "Паляниця" дешевле $1 млн.