Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете: Россия повсюду со своей разведкой

План ВСУ по наступлению на Курскую область РФ нужно было держать в секрете, в том числе и от партнеров, поскольку российская разведка присутствует везде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава государства, Украина имела информацию от своей разведки и партнеров из США, Евросоюза и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.

По словам Зеленского, страна-агрессор решила прибегнуть к этому после того, как в мае этого года ей не удалось оккупировать Харьков.

Президент рассказал, что после получения вышеупомянутой развединформации вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение об операции ВСУ в Курской области.

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"Мы должны были быть быстрее... Мы не могли потерять этот большой город (Сумы. - Ред.), этот большой регион... И никто не должен знать (об операции. - Ред.). Это не потому, что мы не уважаем кого-то - нет, это не об этом. Россия везде просто со своей разведкой, везде. Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в результате Украина имела успех в Курской операции.

"Мы защитили этот регион, весь этот регион (Сумскую область. - Ред.) этой операцией", - сказал Зеленский.

К слову, ранее президент Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.

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