Франция получит от ЕС 300 млн евро из российских активов на оружие для Украины
Евросоюз выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на поставку вооружения Украине.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Эта программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов, чтобы предоставить военное оборудование для Украины.
Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного оборудования для Украины боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования у французской промышленности на общую сумму 300 миллионов до конца 2024 года.
"Это возможность продолжить наращивание французской промышленности в поддержку Украины", - добавили в министерстве.
Напомним, что еще 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будет направлено для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.