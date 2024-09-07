Украина должна стать членом ЕС и НАТО, чтобы предотвратить повторение агрессии России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что после войны Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО, а также частью будущей инфраструктуры безопасности Европы и мира.

Об этом он заявил во время сессии 50-го международного форума "Амброзетти", проходящего в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это часть будущей инфраструктуры безопасности мира, и прежде всего Европы, потому что мы на этом континенте. А от безопасности в Европе зависит безопасность во всем мире, поэтому Украина должна быть частью этого союза безопасности, с многих точек зрения - оборонной, энергетической, технологической, продовольственной", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил убеждение, что Украина должна быть равноправной частью Европейского Союза, а также НАТО. "Что это нам дает? Это невозможность повторения агрессии России или кого-либо", - отметил президент.

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По словам главы государства, "территориально война продолжается в Украине, а пострадал весь мир". В частности из-за блокирования экспорта украинского зерна начали расти цены на продовольствие, многим странам начал угрожать голод. Поэтому, по мнению Зеленского, очень важно, чтобы Украина в послевоенном будущем стала составляющей союзов безопасности.