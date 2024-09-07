Пентагон об остатках средств для помощи Украине: Собираемся использовать все, что у нас есть

Министерство обороны США намерено использовать остатки средств на помощь Украине, которые доступны до конца сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что произойдет с доступными средствами для поддержки Украины после конца фискального года в сентябре.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", - сказала представитель Пентагона.

Сингх не стала делать предположений относительно судьбы остатков средств, но указала на то, что США объявляют пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - заявила пресс-секретарь минобороны США.

Она добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

На днях несколько общественных организаций США обратились в Госдепартамент с просьбой не упустить возможность использовать для помощи Украине оставшиеся 6,2 миллиарда долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий. Время истекает 30 сентября, когда закрывают бюджетный год.