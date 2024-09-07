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Замороженный конфликт - это ловушка, к "Минску" нельзя ни в коем случае возвращаться, - Зеленский

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По мнению президента Украины Владимира Зеленского, очередные Минские договоренности - это ловушка и "худшее, что может быть", к такому формату нельзя возвращаться.

Об этом он сказал во время выступления на международном форуме "Амброзетти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Минск" - это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт - это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться. Что Россия и делала", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о России, президент Украины отметил, что там строится милитаризованное общество, которое находится в информационном вакууме и "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".

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Зеленский подчеркнул, что Минские соглашения нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности, потому что "Минск" - это замороженный конфликт, и поэтому выполнить его было сложно, потому что "никто не хотел этого делать".

"Я попытался делать то, что я должен был делать как президент. Я приехал в Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет ceasefire (прекращение огня, - ред.)... Через некоторый срок они начали нас убивать на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о ceasefire". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • Nestor Nen
    Наркоша довбаний,розкажи про свої домовленості з патрушевима потім стамбульську капітуляцію
  • Dust
    Боже, яке воно дурне !!!!

    "найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
    Сунь Цзи "Мистецтво війни"

    Порох чудово знав це і замутив Мінськ-1 та Мінск-2 щоб виграти час та підготуватись до війни, але НЕ виконувати їх.
     і Порох підготував Україну до війни ! 24.02.2024 орків зустріла Нова армія, яку ще не встиг добити ЗЄля

    при Пороху в АТО було НЕ припинення вогню, а "тактика жаб'ячих стрибків" - повільного але поступового поліпшення наших позиций, віджимання території у сепарів

    а цей дурачок кинувся виконувати Мінськи і белькоче про якийсь "ceasefire" (припинення вогню - ред.), розведення військ. розмінування і т.д.,
    курва, як ти готувався до нападу рашки ? шашалички маринував і на Буковелі катався ?
  • Сергей Столяренко
    Ну раз ти так згадав Мінські тоді....якого-уя твій "хазяїн"єлдак робив (підписував!) 11го березня 2020 року у Мінську при підписанні "угоди" разом із терористами з ордло?! Чи пам`ять коротка у тебе і думаєш що всі забули?! Звіздун потужний!
    І якщо ти гондурас натякаєш що Мінські угоди Пороха (бо ти саме на це і натякаєш! Не на Оман, Не на Стамбул, навіть не на останні Мінські 2020 року із.єлдаком) дали змогу раші готуватися (до чого, якщо вони і та кбули готові до влеикої війни?!), то ти ще більшій длбп бо як раз було навпаки - готувалася як раз Україна аж до виборів 2019 року, а потім прийшов ти і закатав пдіготовку до захисту України в асфальтнийболт!
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