Замороженный конфликт - это ловушка, к "Минску" нельзя ни в коем случае возвращаться, - Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, очередные Минские договоренности - это ловушка и "худшее, что может быть", к такому формату нельзя возвращаться.

Об этом он сказал во время выступления на международном форуме "Амброзетти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Минск" - это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт - это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться. Что Россия и делала", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о России, президент Украины отметил, что там строится милитаризованное общество, которое находится в информационном вакууме и "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".

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Зеленский подчеркнул, что Минские соглашения нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности, потому что "Минск" - это замороженный конфликт, и поэтому выполнить его было сложно, потому что "никто не хотел этого делать".

"Я попытался делать то, что я должен был делать как президент. Я приехал в Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет ceasefire (прекращение огня, - ред.)... Через некоторый срок они начали нас убивать на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о ceasefire". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.