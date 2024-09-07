Российские БпЛА снова пытались атаковать Киев: силы ПВО уничтожили все дроны

Силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Сегодня была очередная ночная, массированная атака дронов. На нашу территорию вражеские БпЛА (предварительно типа "Shahed") начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. В Киев вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона.

Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", - говорится в сообщении

Отмечается, что в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 (в дальнейшем ликвидировано).

"Предварительно, в городе без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки обновляются", - добавил Попко.

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