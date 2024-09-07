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Война в Украине завершится переговорами, но когда - сейчас трудно спрогнозировать, - Остин

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Остін про можливе завершення війни

Война России против Украины в конце концов завершится путем переговоров, убежден министр обороны США Ллойд Остин. Однако когда это может произойти, пока трудно сказать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Я думаю, что в конце концов этот конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Однако когда этот момент наступит, трудно предсказать", - отметил глава Пентагона по итогам 24-й встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

По мнению Остина, достижение окончательной победы зависит от того, как ее определять.

"Украина сосредоточена на защите собственной суверенной территории, и мы продолжим делать все для того, чтобы помочь им это сделать",- подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее Остин заявил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны не обсуждали план победы в войне.

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Топ комментарии

  • Yurii_S
    Класні лозунги. Сподіваюся, ви уже нищите русню.
    Таке враження, що якісь йо..нуті повилазили. Треба трохи реальніше на співвідношення сил і ресурсів дивитися.
  • Ksenia VB
    Коли американці виберуть трампа. Зброї не дасте і наш потужний лідор, як шавка , побіжить здавати все що тільки можна. Але ви нічого поганого не подумайте, мінськ він підписувати точно не буде.
  • Ан Мур
    (продовження):
    А тепер пригадаємо, що перед своєю відставкою заявляла пані Пені Пріцкер? А вона казала, що Україні не треба збільшувати податки, достатньо почати реально боротися з тіньовою економікою. Що зробила українська влада? Вона не бореться з тінню - вона податки збільшує.
    Ви пригадуєте, аби США бодай раз затримали допомогу у часи президента Порошенко? Я не пригадую. А у Зеленського останній рік - самі проблеми. Американці не дають зброю, американці не дають грошей, американці не дають...
    Що за лихо сталося з американцями? Чи може справа не в американцях? Може справа в тому, що США виставляють певні умови (мономарафон розпустити, наприклад), а наша естрадно-циркова влада їх в тупу ігнорить, даючи зрозуміти: "Не допоможете нам - буде лише більше мертвих українців"? А чого зеленій владі? У них в КОВІД українців помирало по два Іловайська на день. І як з гуски вода.
    Може коли американці нам "не допомагають" вони просто не хочуть годувати халявщика? Отого самого який спершу голосує за блазня що обіцяє "просто перестати стріляти", але коли сталося вторгнення волає: "Американці! Ви зобов'язані нас рятувати!!"
    Зобов'язані? Нам крупно пощастило, що американці дають нам зрозуміти протилежне аж настільки лагідно. Я знаю в історії приклади набагато більш брутальні. І безжальні - для нас.
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