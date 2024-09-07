Новости

Передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине, - Белый дом

6 80555
Білий дім відреагував на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

Возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Мы предупреждали об углублении партнерства по безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями.

Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул спикер.

Отмечается, что Вашингтон активно следит за возможными перемещениями ракет между Ираном и Россией. Эти действия могут привести к серьезным последствиям для Тегерана, о чем уже предупреждали Соединенные Штаты и их партнеры, в частности страны Европы.

Напомним, новоназначенный глава МИД Ирана Арагчи, отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ.

Также читайте: Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - WSJ

Топ комментарии

  • Nub Nubov 3c35e0fd
    всрате НАТО беріть приклад з Ірану і КНДР
  • Тонка червона лінія
    Після виявлення уламків іранських ракет на території України потрібно оголосити Іран державою, що здійснює збройну агресію проти України та розірвати із нею усі відносини: дипломатичні, економічні, культурні.
    Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
    Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
  • Black Work
    Добре що повідомили.
    Овочі.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости