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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 623 990 человек (+1270 за сутки), 8632 танка, 17 774 артсистемы, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 623 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 623990 (+1270) человек,
  • танков - 8632 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
  • артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
  • РСЗО - 1178 (+0) ед,
  • средства ППО - 942 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
  • крылатые ракеты - 2588 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
  • специальная техника - 3037 (+0)

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3853 день москальсько-української війни.
    86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
    Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Sergei M ce156981
    Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
  • володимир омельянов
    Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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