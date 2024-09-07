Общие боевые потери РФ с начала войны – около 623 990 человек (+1270 за сутки), 8632 танка, 17 774 артсистемы, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 623 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 623990 (+1270) человек,
- танков - 8632 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
- РСЗО - 1178 (+0) ед,
- средства ППО - 942 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
- крылатые ракеты - 2588 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
- специальная техника - 3037 (+0)