Ситуация под Покровском резко изменилась: ВСУ контратакуют, - Forbes

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении приостановилось после того, как в бой вступили несколько резервных бригад Сил обороны Украины, которые проводят контратаки, а в некоторых местах отбрасывают захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Несмотря на то, что 2-я общевойсковая армия РФ превосходит украинские силы на востоке примерно в четыре раза, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным.

"ВСУ держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Уже теперь эти резервы присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения", - говорится в материале.

Forbes пишет, что сейчас некоторые из этих резервов присоединяются к бою вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения. "Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать", - сообщил один российский блогер. И это помогает стабилизировать линию фронта - по крайней мере пока.

"На сегодня бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян", - отмечают журналисты.

И добавляют, что ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово могут быть самыми весомыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Журналисты пишут, что россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.

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