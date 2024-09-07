Уничтожены 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 7 сентября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько "Шахедов" запустил враг?
По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "Шахедов".
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Сколько "Шахедов" удалось уничтожить?
Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.
"6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ)", - говорится в сообщении.
Где сбивали "Шахеды"?
Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.