Оккупанты штурмуют многоэтажную застройку в Волчанске, применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и осуществлять огневое воздействие по боевым позициям врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник проводит эвакуацию потерь и пополняет текущий некомплект личного состава на передовых позициях, наращивает систему связи.

В районе Старицы и Огурцово противник пытается проводить меры логистического обеспечения, осуществляет перемещение личного состава с целью замены боевых смен.

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"В Волчанске российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 1 ракетный удар и 2 авиаудара с использованием 5 КАБов. Осуществили 38 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 421 раз.

Также информируется, что с начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага за минувшие сутки составили - 91 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 56.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники.