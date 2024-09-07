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Сибига провел телефонный разговор с Блинкеном: обсудили пути ускорения военной помощи

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Сибіга дзвонить Блінкену

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"Замечательный разговор с Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между Украиной и США. Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижение Формулы мира и усиление санкций против России. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества для защиты общих ценностей наших народов", - отметил после разговора Сибига.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что новый глава МИД Сибига провел разговор с Боррелем: обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру

Топ комментарии

  • Владтмир Пометун
    Головне не надірвись.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ага, точняк - *на апараті*
  • Папєрєднік
    Оце потужно!!!!
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