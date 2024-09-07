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Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский

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Польща може збивати ракети над Україною, якщо вони загрожують її атомним об’єктам

Польша могла бы помочь Украине сбивать российские ракеты, чтобы защитить атомные электростанции, ссылаясь на право на самооборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша бы имела право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".

Напомним, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам, а также помощи от стран-соседей в непосредственном сбивании российских ракет и ударных беспилотников.

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Топ комментарии

  • Pan Kotskyi
    А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
  • Василь Довганенко ae825908
    Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
  • Зебра Зеброчка
    Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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