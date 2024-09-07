Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский
Польша могла бы помочь Украине сбивать российские ракеты, чтобы защитить атомные электростанции, ссылаясь на право на самооборону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.
Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша бы имела право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".
Напомним, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам, а также помощи от стран-соседей в непосредственном сбивании российских ракет и ударных беспилотников.