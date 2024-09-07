Россияне ударили неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине

Армия российской федерации ударила неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"На Купянском направлении противник атаковал вблизи Стельмаховки и Андреевки, на Лиманском - в районах Новоегоровки и Макеевки. На отдельных участках штурмовал при поддержке авиации. Так, по Стельмаховке россияне нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. По Невскому - из реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.

По словам Лысогора, в сторону Макеевки и Невского оккупанты били из артиллерийских установок и еще применяли БпЛА.

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