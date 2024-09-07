Россияне ударили неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине
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Армия российской федерации ударила неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
"На Купянском направлении противник атаковал вблизи Стельмаховки и Андреевки, на Лиманском - в районах Новоегоровки и Макеевки. На отдельных участках штурмовал при поддержке авиации. Так, по Стельмаховке россияне нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. По Невскому - из реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.
По словам Лысогора, в сторону Макеевки и Невского оккупанты били из артиллерийских установок и еще применяли БпЛА.