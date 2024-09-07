Передача Ираном баллистических ракет РФ: МИД Украины призвал прекратить предоставление оружия стране-агрессору

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Украины.

"Уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства. Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти", - говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники. И добавили, что подтверждение факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

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