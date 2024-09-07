Рашисты перестали завозить питьевую воду в оккупированный Лисичанск, в городе уже длительное время отсутствует централизованное водоснабжение.

В Лисичанске, протяженность которого превышает 15 км, летом полностью прекратили подвозить питьевую воду для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Захватчики уже третий год обещают починить систему централизованного водоснабжения, но дальше разговоров и показательных ремонтов отдельных участков захватчики не выполняют "обещаний", - говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что до этого для местных жителей боевики организовывали подвоз воды, правда, делали это нерегулярно. Однако в последнее время предоставленные россиянами водовозы из города исчезли.

"Это событие совпало с заменой куратора из Татарстана, которому "подшефный" Лисичанск", - подчеркнул глава ОВА.

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