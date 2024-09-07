Зеленский встретился с премьером Италии Мелони. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы, - один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Мелони говорили о реализации Формулы мира.

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"Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Спасибо Джорджии Мелони и итальянскому народу за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", - резюмирует глава государства.