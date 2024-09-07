Оккупанты атаковали энергообъекты в 4 областях, - Минэнерго

За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой и Сумской областях из-за боевых действий отключались воздушные линии. В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители в 13 населенных пунктах.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители",- говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, на Днепропетровщине также после окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции персоналом была отключена воздушная линия, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 60 540 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 533 населенных пункта.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ЕС будет помогать Украине противодействовать обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны РФ.

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