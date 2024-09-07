Оккупанты атаковали энергообъекты в 4 областях, - Минэнерго
За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"В Донецкой и Сумской областях из-за боевых действий отключались воздушные линии. В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители в 13 населенных пунктах.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители",- говорится в сообщении.
По информации Минэнерго, на Днепропетровщине также после окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции персоналом была отключена воздушная линия, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 60 540 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 533 населенных пункта.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ЕС будет помогать Украине противодействовать обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны РФ.