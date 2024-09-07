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Зеленский упрекнул Великобританию в промедлении с новыми отправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph

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Зеленський дорікнув Британії за Storm Shadow

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Зеленский также обратился к Лондону и Вашингтону с просьбой ослабить ограничения на использование оружия для нанесения ударов вглубь России.

"И это (ограничение на использование оружия, - ред.) касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем, что это неправильно, что есть такие шаги", - сообщил Зеленский.

Украина неоднократно обращалась к Великобритании, США и Франции с просьбой разрешить использовать поставляемые Западом ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по аэродромам, пусковым установкам, складам боеприпасов и горючего, а также командным и контрольным пунктам на российской территории.

Напомним, почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
    Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

    Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
  • Лис Микита 4754e778
    The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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