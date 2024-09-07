Зеленский упрекнул Великобританию в промедлении с новыми отправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph
Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Зеленский также обратился к Лондону и Вашингтону с просьбой ослабить ограничения на использование оружия для нанесения ударов вглубь России.
"И это (ограничение на использование оружия, - ред.) касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем, что это неправильно, что есть такие шаги", - сообщил Зеленский.
Украина неоднократно обращалась к Великобритании, США и Франции с просьбой разрешить использовать поставляемые Западом ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по аэродромам, пусковым установкам, складам боеприпасов и горючего, а также командным и контрольным пунктам на российской территории.
Напомним, почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия.