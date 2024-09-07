Новости

Минюст подал иск о применении санкций к предательнице Повалий

4 86927
Таїсія Повалій

Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Таисии Повалий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.

Как отмечается, Повалий Таисия Николаевна - украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывший народный депутат Украины от "Партии Регионов" (2012-2014 годах), которая сейчас живет в Москве и известна из-за своих пророссийских взглядов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предательнице Повалий, призывавшей захватить всю Украину, заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Какое имущество предательницы может попасть под санкцию?

К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т.М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). В частности, объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (8 музыкальных произведений).

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Bob Fayn
    а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
  • Тонка червона лінія
    Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

    "[Про] що я мрію... Дожити.
    Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
    Все якось банально, нє?
    Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
    Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
    Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
    Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
    Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
    https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

    https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости