По меньшей мере 8 дронов зашли ночью в Беларусь, один "шахед" был в 70 км от границы с Литвой, - Беларускі Гаюн. КАРТА

В ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что первый "шахед" зашел из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20 и уже через 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

"Дальнейшие заходы "шахедов" были примерно в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А около 08:13, по данным @eRadarrua, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam.

Кроме заходов в Гомельскую область, минувшей ночью один из "шахедов" залетел и в Брестскую область примерно в 05:16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Этот "шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Этот шахед мог пролететь над Беларусью на север ≈200 км, что с ним случалось дальше - неизвестно", - говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" сообщают, что в небе над Беларусью в течение ночи работали истребители и вертолеты ВВС РБ.

"В целом истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты с Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки, что может свидетельствовать о том, что до севера страны мог долететь не один, а два шахэда", - рассказали в мониторинговой группе.

Напомним, 5 сентября минобороны Беларуси заявило, что ночью беспилотники "нарушили госграницу" республики, силы ПВО их уничтожили.

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