Пока нет консенсуса, – Зеленский о разрешении партнеров на удары вглубь РФ

Сейчас между партнерами Украины нет консенсуса вокруг вопроса снятия ограничений на применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Впрочем, обсуждения продолжаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пока что нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", - заявил президент. Также читайте: Почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Зеленский также добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мелони, а также разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, - Ред.), будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом", - сказал глава государства.