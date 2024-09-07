Ситуация на Покровском направлении непростая, - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении до сих пор непростая.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация там (на Покровском направлении - ред.) в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - ред.) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским (главнокомандующим ВСУ. - Ред.), поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - сказал Зеленский.

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Ранее Сырский отмечал, что за последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр.