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Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны в Киеве, - городской ТЦК

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Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об'єкта Міноборони

Сегодня утром, 6 сентября, на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, находящегося под охраной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Киевском городском ТЦК и СП.

Как отмечается, те же лица пытались также препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

"Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование.

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Также в ТЦК отметили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

"Руководство Киевского городского ТЦК и СП обращается к обществу не поддаваться на провокации и не распространять не проверенную информацию. Это может играть на пользу противнику и становиться основой для враждебной пропаганды", - добавили в ТКЦ.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Шо це за ідіотські фомулювання??? "Невідомі особи", "зупинили невідомих осіб ", "не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт". Ніби це якісь шпигуни або диверсанти. Ясно ж, що це родичі тих, кого туди силоміць затягнули і кого хотіли звідти вивезти до навчального центру. А перші намагалися цьому завадити.
  • Юра Малко
    Що це за абстакціонізьм? Якісь невідомі проникають на військовий об"єкт,перешкоджають виїзду техніки і це все під час війни.....а військовослужбовці з фізичним впливом зупинили невідомих і т.п. Що за маячня? Під час війни в таких випадках негайно знищують нападників,а тут в межах повноважень невідомих осіб зупинили...Хто ці невідомі особи: росДРГ,алкаші з сусідніх дворів,баби мобілізованих? НХ не зрозуміло....
  • Nick Heinen
    Ви вже визначтесь. То ви невідомих відловлюєте, то коли вони до вас поза чергою лізуть ви їх ганяєте. Як дівчата прям, вітер в голові.
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