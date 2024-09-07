Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны в Киеве, - городской ТЦК
Сегодня утром, 6 сентября, на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, находящегося под охраной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Киевском городском ТЦК и СП.
Как отмечается, те же лица пытались также препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.
"Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной", - говорится в сообщении.
По данному факту назначено служебное расследование.
Также в ТЦК отметили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.
"Руководство Киевского городского ТЦК и СП обращается к обществу не поддаваться на провокации и не распространять не проверенную информацию. Это может играть на пользу противнику и становиться основой для враждебной пропаганды", - добавили в ТКЦ.