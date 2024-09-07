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Россию ждут серьезные изменения в силовом блоке, - Буданов

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Кирило Буданов

В России вскоре произойдут серьезные изменения в силовом блоке.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Перелома (в войне. - Ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Что касается российской стороны - в ближайшие два месяца там запланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Calvados
    https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/674150-budanov-prognozue-ukrainskij-nastup-navesni/ За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

    Як вже дістав цей Буданга...
  • CrossFirenko
    Шапіто випустило членів Міністерства Відволікання Уваги.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ця Буданга давно прокисла. Несіть іншу.

    Буданга не тільки тріпло, а ще і підла істота.

    На кого працює цей дружбан каZапа Гогілашвілі?

    "Шокуючі зізнання розвідника Олександра Жолобецького про Вагнергейт і репресії!".

    ВІДЕО:

    https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4

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