Россию ждут серьезные изменения в силовом блоке, - Буданов

В России вскоре произойдут серьезные изменения в силовом блоке.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Перелома (в войне. - Ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Что касается российской стороны - в ближайшие два месяца там запланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать", - отметил он.

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