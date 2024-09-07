Латвия проведет международный саммит коалиции дронов

В начале 2025 года в Латвии состоится международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.

На заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне в пятницу, 6 сентября, министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что для того, чтобы помочь Украине получить преимущество в использовании беспилотных летательных аппаратов, создать надежные цепочки поставок компонентов и развивать производство дронов в странах НАТО, необходимо способствовать деятельности коалиции дронов и обмениваться информацией об инновациях в области беспилотных летательных аппаратов.

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Спрудс отметил, что саммит в Латвии станет местом встречи руководства коалиции, экспертов из разных стран, представителей государств и индустрии дронов.

Кроме того, глава латвийского Минобороны сообщил, что Латвия выделит в 2025 году международной коалиции дронов 20 млн евро и заключила с Украиной договор об обучении украинских солдат пилотированию беспилотных аппаратов.

Также Спрудс призвал участников контактной группы оказать поддержку Украине, обеспечивая ее дронами и сделав финансовый вклад в фонд коалиции для поддержки производства новых беспилотных аппаратов.

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Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - это организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.