Участие стран-партнеров в сбивании российских ракет и БпЛА над Украиной будет иметь "ограниченные преимущества", - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что сбивание странами-партнерами российских ракет и беспилотников, которые пролетают над западом Украины и приближаются к их воздушному пространству, может не быть "самым эффективным способом решения проблемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс заявил в интервью Радио Свобода.

"По моему мнению, это ограниченные преимущества. Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - отметил он.

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Как отметил Брекельманс, именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО.

"Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, преобладают ли выгоды над рисками. Пока что разницы нет. Такое принятое решение", - добавил он.

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