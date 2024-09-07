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Создание Высшего спецсуда и отбор судей ВАКС: в ОП обсудили с миссией МВФ реформы для получения очередного транша

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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з представниками МВФ

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF.

Во время встречи основное внимание уделили созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

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Ирина Мудра заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добропорядочности с участием независимых экспертов с международным опытом.

Также на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.

Стороны договорились продолжать активный диалог для реализации реформ.

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Заместитель главы Офиса Главы государства также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А чому в ОП?

    У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?

    Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Реформы не будет!!! Потому что!!!

  • Ukrainian Tarot
    ***** ще один зеленський суд! Ще одне корито для менеджерів з жінками дочками кацапками.
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