Сезон штормов может "скорректировать" защитное сооружение у Крымского моста, - Плетенчук
Сооружение, которое Россия пытается построить возле Крымского моста, не выглядит фундаментальным, и может быть повреждено в сезон штормов.
Об этом в эфире общенационального телемарфона "Единые новости" сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выглядит это немного странно, особенно учитывая, что конструкция не выглядит фундаментально, как так называемый Крымский мост. И возникает вопрос - зачем было сооружать такое большое одоробло так сложно и так долго. В любом случае сезон штормов может внести свои коррективы и, скорее всего, внесет", - сказал Плетенчук.
Он отметил, что целью создания этого сооружения может быть как попытка обеспечить безопасность так называемого крымского моста, так и намерение продублировать его.