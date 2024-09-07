Новости

Сезон штормов может "скорректировать" защитное сооружение у Крымского моста, - Плетенчук

5 33448
Кримський міст

Сооружение, которое Россия пытается построить возле Крымского моста, не выглядит фундаментальным, и может быть повреждено в сезон штормов.

Об этом в эфире общенационального телемарфона "Единые новости" сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выглядит это немного странно, особенно учитывая, что конструкция не выглядит фундаментально, как так называемый Крымский мост. И возникает вопрос - зачем было сооружать такое большое одоробло так сложно и так долго. В любом случае сезон штормов может внести свои коррективы и, скорее всего, внесет", - сказал Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты размещают на Крымском мосту самые разнообразные системы ПВО, даже выставочные, - Плетенчук

Он отметил, что целью создания этого сооружения может быть как попытка обеспечить безопасность так называемого крымского моста, так и намерение продублировать его.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
  • Валерій Кваша
    А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости