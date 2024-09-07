Сезон штормов может "скорректировать" защитное сооружение у Крымского моста, - Плетенчук

Сооружение, которое Россия пытается построить возле Крымского моста, не выглядит фундаментальным, и может быть повреждено в сезон штормов.

Об этом в эфире общенационального телемарфона "Единые новости" сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выглядит это немного странно, особенно учитывая, что конструкция не выглядит фундаментально, как так называемый Крымский мост. И возникает вопрос - зачем было сооружать такое большое одоробло так сложно и так долго. В любом случае сезон штормов может внести свои коррективы и, скорее всего, внесет", - сказал Плетенчук.

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Он отметил, что целью создания этого сооружения может быть как попытка обеспечить безопасность так называемого крымского моста, так и намерение продублировать его.