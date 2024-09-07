Бербок подвергла критике партию Шольца за колебания относительно поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу обвинила социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца в ослаблении поддержки Украины.

Заявление Бербок приводит dpa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства выступала на партийном собрании в городе Потсдаме, столице земли Бранденбурга. В Бранденбурге 22 сентября должны состояться земельные выборы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин снова готовит "холодную войну" против Украины, атакуя энергообъекты, - Бербок

Бербок заявила, что рассчитывала на то, что премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но была встревожена после того, как региональное отделение СДПГ засомневалось относительно поставок оружия в Украину во время предвыборного опроса избирателей.

В документе, о котором идет речь, СДПГ ответила "нейтрально" на заявление: "Бранденбург должен работать над тем, чтобы Германия продолжала поставлять оружие в Украину".

Бербок сказала, что ее беспокоит, как Шольц, проживающий в Потсдаме, должен голосовать на предстоящих выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия остается самым сильным сторонником Украины в Европе, - Шольц

Она спросила: "За кого, собственно, он должен голосовать в Бранденбурге 22 сентября?"

Если Войдке и его партия не скорректируют свой курс, Шольцу придется голосовать за "зеленых", пошутила министр.