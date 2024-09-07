Главы разведок США и Британии о Курской операции: "Это вызвало вопрос у всей российской элиты"

Руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и Ричард Мур считают, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ посеяла сомнения у российской элиты.

С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, директор американского ЦРУ Бернс сказал, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

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"Это вызвало вопросы......у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", - сказал он.

В свою очередь глава британской Mи-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев...чтобы попытаться изменить ход игры".