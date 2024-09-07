Проведение Россией "выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе является нарушением международного права, - заявление МИД

Проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины является нарушением норм и принципов международного права и фактически делегитимизирует политическую систему РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД о проведении выборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополь.

Как отмечается, 8 сентября 2024 года РФ проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. Этот процесс Россия в очередной раз пытается распространить на временно оккупированную территорию Крыма и город Севастополь.

"Так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизируют политическую систему России.

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В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых "выборов" и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе являются ничтожными, а сами "выборы" - нелегитимными", - говорится в заявлении.

В МИД также призвали международных партнеров обратить внимание, что представители российских оккупационных сил, действующих на временно оккупированных территориях Украины, в частности те, кто "избирается" во время так называемых "выборов", не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне, а их вовлеченность в делегации Российской Федерации на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий.

"Подчеркиваем, что все причастные к подготовке и проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - добавили в МИД.

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